Lega, Borgonzoni resta senatrice. Aveva promesso di guidare l’opposizione in Emilia Romagna

ROMA – Lucia Borgonzoni ha deciso di rimanere senatrice e rinunciare a essere la leader dell’opposizione all’interno del Consiglio Regionale in Emilia-Romagna. A due mesi dalla sconfitta elettorale, dunque, la parlamentare della Lega ha cambiato idea dopo aver promesso, in campagna elettorale, l’esatto opposto.

“Se dovessi vincere, il mio primo atto da Presidente sarà il taglio della burocrazia e una semplificazione per aiutare le famiglie – aveva detto la Borgonzoni a Cartabianca, su Rai 3 -. Se dovessi perdere, rimarrei a capo dell’opposizione e mi dimetterei da senatrice”. (fonte FACEBOOK)

Il suo posto all’interno del Consiglio Regionale sarà preso dal collega Marco Mastacchi che, con un post su Facebook, ha annunciato che la decisione di Lucia Borgonzoni è nata dopo che Matteo Salvini le ha chiesto di rimanere a Roma.

“Nell’assemblea legislativa di oggi a seguito delle dimissioni di Lucia Borgonzoni per incompatibilità (è Senatrice e Salvini le ha chiesto di rimanere a Roma), è avvenuta la mia surroga a consigliere regionale – il post di Mastacchi – Avrei voluto festeggiare questo momento con tutti voi che mi avete sostenuto in questa bella sfida, purtroppo la situazione che stiamo vivendo non ce lo consente.

Per ora vi ringrazio nuovamente tutti e vi prometto che festeggeremo non appena sarà possibile, così lo faremo non solo per il mio insediamento, ma anche per la fine di questa emergenza, motivo molto più importante! Vi chiedo di essere “bravi” e di fare tutto quanto possibile per arrestare l’avanzamento di questo virus seguendo quanto consigliato e ordinato dalle istituzioni. A presto spero… e GRAZIE!!”. (fonte FACEBOOK)