Luigi Di Maio, account Twitter bloccato 24 ore dopo la nomina di alto rappresentate per il Golfo

“Twitter sospende gli account che violano le regole di Twitter” si legge su EUSR_Gulf. Lo staff ha subito rassicurato spiegando che si è trattato di “un problema tecnico in via di risoluzione”, cosa poi avvenuta nel corso della giornata. Tra le ipotesi del blocco il fatto che l’ex ministro degli Esteri avesse un duplice account pubblico ufficiale.

I primi di tweet sono del primo giugno, giorno in cui l’ex ministro ha iniziato ufficialmente a ricoprire il ruolo Ue. I primi tweet sono stati in arabo e in inglese. Di Maio scriveva di essere “pronto e pienamente occupato a impegnarmi con gli Stati membri, le istituzioni dell’Ue e ciascuno dei nostri partner nella regione . C’è così tanto in gioco e così tanto da fare, attraverso un dialogo sincero e di rispetto reciproco. Per la nostra sicurezza e prosperità condivise”.