ROMA – Luigi Di Maio attacca la Boschi per Banca Etruria sia su Facebook che sulle colonne del blog di Beppe Grillo: “Noi chiediamo due cose: Maria Elena Boschi se ne deve andare subito da sottosegretario della Presidenza del Consiglio anche se siamo a fine legislatura perché il governo resterà per gli affari correnti, e che il Pd non ricandidi Boschi perché altrimenti tutto il partito sarebbe coinvolto nello scandalo banche”. Lo afferma, in un video su Facebook, il candidato premier M5S . “Il tema delle banche è come quello delle tangenti della Prima repubblica. Boschi è il Mario Chiesa della seconda Repubblica“.

“Io mi auguro che Di Maio possa rispondere di quanto detto oggi e non si nasconda dietro l’immunità e risponda di una frase così grave”. Lo afferma la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi a Otto e mezzo, su La7, annunciando querela e ricordando che il leader M5S, oggi, ha paragonato l’ex ministro a Mario Chiesa.

“Da governo del M5S risarciremo tutti i risparmiatori truffati non solo dalle banche, ma dalla politica. Li risarciremo subito, non con qualche briciola dopo il terzo grado di giudizio”, ha poi detto Di Maio ospite in televisione da Paolo Del Debbio.

Ecco uno stralcio dell’intervento di Di Maio sul blog: