Luigi Di Maio parla di “Corona-vairus”: ironia sui social

ROMA – Luigi Di Maio si è messo a studiare l’inglese da quando è diventato ministro degli Esteri. La dimostrazione arriva da una piccola gaffe che ha commesso durante un suo intervento. Il titollare della Farnesina ha pronunciato “Corona-vairus” al posto di “Corona-virus”. Come scrive Libero Quotidiano, si tratta della pronunicia americana del virus che sta colpendo la città di Wuhan in Cina e non solo (i britannici, a quanto pare, lo pronunciano “virus” come noi e non “vairus”). Ironico invece Dagospia che scrive: “L’italiano resta incerto ma almeno Di Maio fa ‘progressi’ nelle lingue straniere”.

Di Maio si sta lasciando andare un po’ troppo all’influenza americana? Certamente non si tratta di uno scivolone o di una gaffe grave come fu quella dei congiuntivi sbagliati. Fa sorridere però il fatto che il ministro degli Esteri infili una pronuncia in inglese in un discorso in italiano.

Uno dei primi a condividere in Rete il momento in cui Di Maio dice “vairus” è stato Luca Bizzarri che, su Instagram, ha scritto: “Io davvero non mi capacito. Ma uno che gli corregga l’italiano? Ma cribbio uno straccio di amico?” scrive il comico e presentatore.

Anche il blogger e docente Pietro Raffa ha ironizzato la pronuncia di Di Maio rilanciando su Twitter il video. Raffa, riferendosi a Di Maio, ha scritto: “Lo chiama “Corona Vairus”, #DiMaio, Vairus. Perché? Perché???”

Fonte: Libero Quotidiano, Instagram, Dagospia