Prodi: no a Grasso-Bersani. I delusi di sinistra perdono l'alibi

Prodi: no a Grasso-Bersani. Romano Prodi ha detto che Grasso-Bersani-Boldrini-D'Alema non li vota. E ancora ha voluto precisare che non è proprio il caso di votare Liberi e Uguali perché sono impegnati a non rendere mai unito il centro sinistra.