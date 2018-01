ROMA – Il premier Paolo Gentiloni ha dichiarato che il MoVimento 5 Stelle non ha alcuna possibilità di governare perché “non ha i numeri”. Dopo questa frase non si è fatta attendere la risposta del candidato premier M5S, Luigi Di Maio, che ha scritto: “Se le sue profezie sono come quelle di Fassino, che ricordiamo per aver detto “Grillo faccia un partito e vediamo quanti voti prende”, non possiamo che essere contenti”.

In un post sul blog di Beppe Grillo Di Maio scrive: