ROMA – Luigi Di Maio, in 10 punti, presenta il suo contratto di governo sul blog delle Stelle.

Tra i 10 punti del contratto, una sintesi tra i programmi di M5s, Lega e Partito Democratico, si legge: costruire un futuro per i giovani delle famiglie, contrastare la povertà e la disoccupazione, eliminare gli squilibri territoriali, sicurezza e giustizia per i cittadini, difendere e rafforzare il servizio sanitario nazionale, proteggere le imprese, nuovo rapporto tra cittadino e fisco, rinnovare le infrastrutture, proteggere dai rischi e salvaguardare l’ambiente e una amministrazione efficiente e trasparente.

Ecco i 10 punti;

“Sono emozionato ed orgoglioso – scrive Luigi Di Maio – di pubblicare la prima stesura del contratto di governo con il quale vogliamo realizzare il cambiamento che gli italiani aspettano da tanto tempo”.

E ancora: “Come sapete, il 12 aprile scorso ho incaricato il professor Giacinto Della Cananea di comporre un comitato scientifico per studiare le convergenze programmatiche tra il Movimento 5 Stelle e i due partiti con i quali è in corso un dialogo per il governo: la Lega e il Partito Democratico. Il professore ha lavorato senza sosta per dieci giorni e ha redatto questo primo schema di accordo, che andrà approfondito insieme alla forza politica che accetterà di sedersi al tavolo con noi”. Questo il PDF del lavoro del professore Giacinto Della Cananea.

“Come emerge anche dal documento – si legge nel post – il Movimento 5 Stelle non ha nessuna intenzione di perdere la sua identità politica in un governo di coalizione classico, anche perché la distanza dalla Lega e dal Partito Democratico su molti temi decisivi e sui mezzi per realizzarli rimane netta. Per garantire un governo forte e votato al cambiamento abbiamo quindi proposto un’intesa su 10 punti fondamentali per il Paese, da portare avanti unendo le forze, con disciplina, lealtà e onore”.

“Il contratto- prosegue Di Maio – prevede naturalmente dei vincoli politici per impedire ad una delle parti contraenti di ignorare l’accordo mettendo a rischio la tenuta del Governo. È previsto un comitato di conciliazione nominato dalle parti con lo scopo di ricomporre le eventuali divergenze e una verifica sull’avanzamento dei lavori a metà della legislatura appena iniziata, così da garantire ai cittadini piena trasparenza sull’azione di governo. Con questo prima stesura del contratto abbiamo compiuto un passo importantissimo per facilitare il dialogo con la Lega e il Partito Democratico. Siamo impazienti di approfondire con la forza politica che lo vorrà i termini del contratto di governo e i 10 punti politici, così da iniziare a lavorare al più presto per riportare l’Italia fuori dalla crisi economica, sociale e morale in cui è intrappolata da troppi anni”.