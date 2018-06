ROMA – Prime misure annunciate dal neo ministro per il Lavoro Luigi Di Maio [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. “Applicheremo – ha detto in un video su Fb – la misura quota 100 per superare la Fornero”.

“Questi due ministeri – ha detto ancora Di Maio – insieme sono una potenza, se si parlano. Da questi ministeri partono i nostri cavalli di battaglia. Tra le iniziative da affrontare subito, nel breve medio e lungo periodo, ci sono il via allo spesometro, al redditometro, agli studi di settore. Poi dobbiamo portare avanti delle politiche industriali, con investimenti nell’auto elettrica”.

“Il Job Act – ha evidenziato – va rivisto, c’è troppa precarietà. La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all’economia la dobbiamo ridurre”.

Susanna Camusso: su job act e pensioni solo titoli.

“Sappiamo che è un tema che hanno sollevato da molto tempo. Non bastano i titoli, vorremmo capire cosa c’è dietro a queste affermazioni, che idea c’è delle diseguaglianze che si sono determinate, come si interviene, soprattutto se l’attenzione è posta sulla condizione dei giovani, perché i più discriminati sia dal Jobs Act sia dal sistema previdenziale sono esattamente loro”.

Così la segretaria della Cgil, Susanna Camusso, a margine del Festival dell’economia a Trento, sulle affermazioni del ministro Luigi Di Maio. I titoli di per sé – ha aggiunto Camusso – indicano solo il volere riferirsi a un mondo: quali saranno le proposte sarà la questione fondamentale. Dobbiamo dire che il contratto che hanno presentato dobbiamo dire che di lavoro parla pochissimo e l’unica cosa citata sono i voucher, cioè la peggiore delle soluzioni.”