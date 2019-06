ROMA – Luigi Di Maio e Virginia Saba insieme al ricevimento ai Giardini del Quirinale per la Festa della Repubblica del 2 giugno. Come il collega vicepremier Matteo Salvini, arrivato in compagnia della fidanzata Francesca Verdini, anche il capo politico di M5s si è presentato in dolce compagnia.

La giornalista cagliaritana e il ministro dello Sviluppo Economico farebbero coppia fissa da gennaio. Cioè proprio da quando la tensione tra gli alleati di governo Lega e M5s si è fatta sempre più pesante arrivando allo scontro frontale sulla Tav. Virginia e Luigi si sarebbero conosciuti a Roma, dove lei è spesso in trasferta poiché collabora con la deputata pentastellata Emanuela Corda.

Giornalista professionista, la Saba collabora anche con il gruppo editoriale Unione Sarda-Videolina. In passato ha lavorato con Epolis, Sky e Mediaset. È laureata in Lettere Moderne ed è attualmente iscritta al terzo anno della Pontificia Facoltà Teologica di Cagliari. Giornalista ma anche atleta: è cestista in serie A2 nella Virtus Cagliari. Virginia Saba è ambasciatrice di Aristan, l’Università della felicità di Filippo Martinez. (Fonte: Chi)