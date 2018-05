ROMA – Una lettera aperta pubblicata a pagamento su Repubblica contiene una domanda precisa ai promotori del governo Lega-M5S: “Senatore Salvini, onorevole Di Maio, ma voi avete raccontato bene ai vostri elettori che vivono di pensioni e salari cosa dice il piano B”, cioè il piano di uscita ordinata dall’euro elaborato dal professor Savona. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il mittente si firma Lupo Rattazzi, imprenditore.

Un membro della famiglia Agnelli, il quinto figlio di Susanna e Umberto Rattazzi, educato tra la Columbia e Harvard, presidente della compagnia aerea Neos e tra i fondatori di Air Europe: insomma un super ricco che paga di tasca sua un annuncio per dire che quel piano B prevede due anni di lacrime e sangue per tutti tranne che per le fasce medio alte di reddito, quelle a cui lui appartiene. Una verità chiaramente esposta da Savona ma occultata ai festanti e ignari sostenitori di Salvini e Di Maio.