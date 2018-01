ROMA – Ripescati, per la sfida non facile degli uninominali alle prossime elezioni, alcuni esponenti M5S che, con il risultato delle parlamentarie, erano destinati ad essere esclusi. Si tratta di Emanuele Scagliusi, primo della lista dei supplenti in Puglia, sarà candidato nel collegio uninominale di Monopoli. Giorgio Sorial, finito in fondo alla classifica dei listini per i proporzionali, “torna” all’uninominale di Brescia. Daniele Del Grosso, fuori dai listini titolari in Abruzzo, viene invece candidato al collegio di Chieti, anche in questo caso, come per quelli precedenti, per la Camera.

Sempre in Abruzzo corre all’uninominale di Pescara Andrea Colletti, solo terzo nel listino bloccato dopo le primarie online. Chance per l’uninominale anche per altri parlamentari usciti “malconci” dalle parlamentarie: Salvatore Micillo viene candidato a Giugliano in Campania, Francesco D’Uva nel collegio di Messina. Fuori dalla gara per gli uninominali e, visto il loro posizionamento alle parlamentarie, con grandissima probabilità dal futuro Parlamento, Paolo Bernini e la senatrice Elisa Bulgarelli.

