ROMA – L'analisi dei flussi elettorali post voto conferma tutte le difficoltà del Movimento 5 Stelle nelle consultazioni di tipo amministrativo. Nei comuni capoluogo che sono andati al voto – lo scrive l'Istituto Cattaneo – ha raccolto, in media, poco più del 12% dei consensi, e cioè appena 0,6 punti percentuali in più rispetto al dato delle comunali del 2013.

Il dato più significativo però riguarda la volatilità del consenso grillino: rispetto al voto di marzo il crollo è del 70% nonostante Di Maio si ostini a parlare di vittoria di “Davide contro Golia”. Nei comuni capoluogo M5S è passato dal 32,7% di marzo al 12,1 di domenica, perdendo oltre 20 punti, il 70% dei consensi appunto.

Tra marzo e giugno lo scenario politico è radicalmente cambiato, le estenuanti trattative per formare un esecutivo, l’alleanza con la Lega… Gli elettori M5S, tre mesi dopo il pieno di voti delle politiche, sono in gran parte rimasti a casa, chi a votare ci è andato ha spesso diviso il suo voto tra centrodestra e centrosinistra.

Solo in 7 comuni sui 75 che vanno al secondo turno ci sarà un candidato M5S, circostanza che secondo il politologo ed editorialista del Sole 24 Ore Roberto D’Alimonte segnala come a livello locale “il sistema dei partiti resta largamente imperniato ancora sulla contrapposizione tra centro-destra e centro-sinistra”.