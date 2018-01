ROMA – M5S corteggia Sabrina Ferilli, lei smentisce. Sabrina Ferilli avrebbe potuto essere il volto più noto tra i candidati esterni al M5S alle politiche del 2018. Ilario Lombardo su La Stampa ricostruisce come la popolarissima attrice, nota per il suo orientamento di sinistra, abbia avuto un lungo carteggio telematico con i vertici dei 5 Stelle per valutare insieme un impegno in politica. Poco dopo arriva la smentita della diretta interessata: “Ma chi m i ha mai chiesto di candidarmi? Seguo con interesse qukllo che avviene in M5S ma la notizia è priva di fondamento”.

La Stampa scrive:

“È stato come un sogno hollywoodiano: «Ti immagini, avere Sabrina Ferilli candidata per noi in Senato?». Un sogno coccolato dai vertici del M5S da quando lei, cuore fermamente a sinistra sinistra (papà ex Pci) in un’intervista aveva dato una forte apertura di credito alla sindaca Virginia Raggi, confessando di averla votata e non lesinando elogi ai ragazzi a 5 Stelle. Così con i grillini è partito come per gioco un corteggiamento che è andato sfumando quando lei ha detto che ringraziava ma che preferiva continuare a fare l’attrice”.

Sabrina Ferilli avrebbe corso a Roma, la sua città. Luigi Di Maio avrebbe particolarmente apprezzato l’impegno dell’attrice per il M5S. Come ricorda Giornalettismo, Sabrina Ferilli è sempre stata schierata a sinistra e la sua dichiarazione di voto per Virginia Raggi nel 2016 aveva suscitato una significativa attenzione mediatica. L’attrice avrebbe ben simboleggiato l’apertura a personalità di spicco con storie politiche anche marcate e diverse da quelle del M5S, un po’ come per Gianluigi Paragone, giornalista e conduttore TV in passato assai vicino alla Lega Nord e al centrodestra, perseguita da Luigi Di Maio e Davide Casaleggio per allargare i consensi dei 5 Stelle.

Sabrina Ferilli ha però deluso Di Maio e M5S. L’attrice ha speso parole generose verso i 5 Stelle, ma al di là della rinuncia alla candidatura – scoperta da La Stampa – aveva annunciato anche l’intenzione di votare per Liberi e Uguali, la lista di sinistra sostenuta da dirigenti politici da lei apprezzati come Massimo D’Alema e Pierluigi Bersani.