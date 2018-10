ROMA – Si dimette Cosimo Ettorre, il consigliere comunale M5S di Moncalieri (Torino) finito agli onori delle cronache per un post in cui irrideva i militanti del Pd e li paragonava a malati. Li aveva apostrofati come “diabetici, dementi, affetti da Alzheimer”, in quelle che ha provato a far passare come battute ispirate da “black humor”, degno davvero di miglior causa.

“Ho sbagliato, ho chiesto scusa ma non basta”, dice il pentastellato, che parla di una “forte, inattesa e indesiderata ribalta mediatica” a cui sono seguiti “centinaia d’insulti e minacce rivolte a me e ai miei famigliari”.

“Sono a pezzi, sinceramente dispiaciuto e pentito”, scrive su Facebook il consigliere dimissionario, che spiega di avere rinunciato all’incarico ” per tutelare l’onorabilità e l’immagine del Comune di Moncalieri e del MoVimento 5 Stelle, ma soprattutto per evitare ulteriori ripercussioni sulla mia vita familiare e lavorativa”.