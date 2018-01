ROMA – Il capitano Gregorio De Falco (quello del “torni subito a bordo caz…” riferito a Schettino) ora è uno dei candidati alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle. Ma in questi giorni in rete sta rimbalzando uno screenshot di un vecchio post su Facebook del capitano De Falco. Post in cui De Falco se la prendeva proprio con i due leader più rappresentativi del movimento: Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio.

“Ringrazio con trasposto l’idolo Di Battista che oggi, citando “il premio Nobel Hollande” – scriveva De Falco lo scorso 2 agosto – ci ha di nuovo deliziati. Ora tocca di nuovo a Dimma che è sempre in vantaggio di un’incollatura, ma il confronto è davvero entusiasmante”.

E non mancano i mugugni da parte dei grillini online: “Questo prendeva in giro Ale, ragazzi. Ma qualcuno se n’è accorto a Milano?”.