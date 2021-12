M5s, esplode la galassia grillina, l’ex ministro Elisabetta Trenta si fa un suo partito, è la guerra per bande

M5s, esplode la galassia grillina. Nasce un nuovo partito. Un’altra pecorella che fugge dal gregge. Porta la firma di Elisabetta Trenta, ex ministro della Difesa nel primo governo Conte.

Era subentrata a Roberta Pinotti ed è rimasta in sella quindici mesi, poi ha ceduto (di malavoglia) la poltrona a Lorenzo Guerini. Cose di tre anni fa.

Nel M5S ha dato subito segnali di insofferenza. Tanto da transitare nel luglio di quest’anno nell’Italia dei valori di Di Pietro condividendone l’antiberlusconismo e il populismo di sinistra. Permanendo però l’irrrequietezza e meditando uno sgambetto a Conte, ha deciso di mettersi in proprio e sotto Natale, in piena pandemia, la sciura Betty ha presentato la sua creatura. Cioè , sostiene lei, “un partito così mancava. Voglio dire un partito che prova a risolvere non solo i problemi del contingente ma che abbia la prospettiva del futuro. Non vedo oggi partiti con una strategia. Manca a tutti“.

Post M5s, l nuovo partito si chiama NoI ed è l’acronimo di Nuovi orizzonti per l’Italia. Con Betty ci sono altri due fondatori. Sono due testimoni di giustizia:

Pino Masciari e Ignazio Cutrò. Masciari è l’imprenditore calabrese che si è ribellato alla ‘Ndrangheta dimostrando un notevole coraggio civico e facendo arrestare decine di capi e gregari della mafia calabrese. Anche il siciliano Cutrò è un imprenditore anti-pizzo che ha subito di tutto. Come si legge nel libro sulla sua storia “La forza del gruppo“. Scritto dal magistrato siciliano Salvatore Vella con Mauro Baricca e Demetrio Pisani.

E così anche Elisabetta Trenta rompe con il passato. Sostenendo convinta che “il partito è morto“. Si è accodata ai vari fuggiaschi come Di Battista, Barbara Lezzi, Nicola Morra, Lorenzo Fioramonti. Ora tra gli ex Cinquestelle parte la sfida a chi peserà di più. Dibba ha già pronto un suo progetto che si chiamerà “Up—Su la testa“ di cui sarà il leader. Ma è boom di movimenti che vogliono tornare alle origini. Dicono che sono ormai un buon 20% i grillini disorientati in cerca di una bussola. Occhio: comincia la guerra per bande. Ne vedremo delle belle.