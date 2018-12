ROMA – Il Movimento 5 Stelle ha espulso i senatori De Falco e De Bonis così come gli eurodeputati Moi e Valli. Nessuna sanzione per i senatori 5 stelle Matteo Mantero e Virginia La Mura, per i quali “i procedimenti disciplinari sono stati archiviati”. Mentre nei confronti di Elena Fattori e Paola Nugnes “i procedimenti disciplinari sono ancora pendenti”. Lo rende noto il collegio dei probiviri del Movimento 5 stelle in un post pubblicato sul blog.

“Sinceramente non me lo aspettavo. Mi sembra abbastanza autolesionistico da parte del Movimento – dice, contattato dal Corriere della Sera, De Falco – questa sanzione consegue ad una opinione e ad un voto che ho espresso nell’adempimento delle mie funzioni. È il principio cardine della democrazia, che, del resto, funziona così. Questa sanzione è pienamente incostituzionale. Mi consulterò subito con il mio legale”.

De Falco aveva votato contro il decreto Sicurezza mentre De Bonis non aveva partecipato al voto. L’espulsione dei due senatori – viene spiegato nel post – nasce per le seguenti violazioni: per De Falco, per le “reiterate violazioni dell’articolo 11 dello Statuto” e “dell’ articolo 3 del Codice Etico”. Mentre a Saverio De Bonis vengono imputate la violazione dell’articolo 11 dello Statuto e degli articoli 6 c.4 del Codice Etico. Il senatore Lello Ciampolillo – anche lui non aveva partecipato al voto sul dl Sicurezza – ha subito solo la sanzione del richiamo.

