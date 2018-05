ROMA – Matteo Salvini e Luigi Di Maio continuano a lavorare al contratto di governo Lega-M5s, ma l’Unione europea non è convinta dell’intesa. A rispondere agli “eurocrati” è il leader di M5s, che dice: “Più ci attaccano, più sono motivato”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] A placare i toni è Salvini, che sottolinea come non si andrà a Bruxelles con idee diverse sull’Europa, e aggiunge: “Un governo forte o si torna al voto”.

In un video su Facebook nel pomeriggio del 15 maggio, Di Maio risponde agli attacchi ricevuti da Bruxelles e replica: “Abbiamo attacchi continui, anche oggi da qualche eurocrate non eletto da nessuno è contro di noi. Il Ft parla di nuovi barbari, ma come vi permettete? Io più vedo questi attacchi, più sono motivato, perché vedo tanta paura di un certo establishment del cambiamento. Ma chi ha paura del cambiamento oggi è nostro nemico, chi lo vuole invece lotti con noi”.

Ma di una cosa il leader della Lega è convinto, non è possibile andare a Bruxelles con idee diverse: “L’ipotesi di una rottura sarà una scelta presa da entrambi, ci sono alcuni temi su cui siamo lontani ed è chiaro che non possiamo andare a Bruxelles con un governo che rappresenti due idee lontane. Ma sono le prossime ore quelle in cui decideremo.

Maurizio Martina, segretario del Pd, ha commentato lo stallo: “M5s e Lega non possono più perdere tempo e devono dismettere la campagna elettorale permanente, per dire chiaramente se la loro ipotesi di governo è fallita”.

Il capogruppo Dem alla Camera Graziano Delrio afferma: “Auspichiamo, se si continua a perdere tempo, che i partiti riconsiderino la proposta del presidente della Repubblica, che è l’unica seria sul tavolo. Se nasce il governo – aggiunge – la nostra opposizione sarà molto seria”.