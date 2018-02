MILANO – Una cena privata e blindatissima quella andata in scena a Milano tra Davide Casaleggio e i parlamentari e candidati del Movimento 5 stelle. Tutti gli occhi sono stati puntati però su Alessia D’Alessandro, la giovane candidata ad Agropoli e che ha lavorato nel Cdu di Angela Merkel come consulente economica. Tra il candidato premier Luigi Di Maio e Alessia è scattata anche una foto condivisa sui social proprio per presentare la giovane che “sfiderà Me Fritture di pesce”.

La cena del 1° febbraio è stata organizzata dall’Associazione Gianroberto Casaleggio proprio in onore del fondatore di M5s e tra i 140 invitati c’erano sia i fedelissimi che le nuove leve per le elezioni politiche del 4 marzo, tra cui la giovane Alessia e il giornalista Gianluigi Paragone, ma anche Ivan Della Valle, Vito Crimi, Paola Carinelli, Elio Lannutti. Proprio tra Alessia e Di Maio è scattata la foto celebrativa:

“Lei è Alessia D’Alessandro, la nostra candidata all’uninominale di Agropoli dove sfiderà Mr fritture di pesce. È un onore presentarvela. Facciamole un grosso in bocca al lupo! Benvenuta Alessia!”.

Ma chi è Mr Fritture di pesce? Il candidato premier si riferisce infatti agli sfidanti della D’Alessandro al collegio uninominale di Agropoli, in particolare al candidato del Pd ed ex sindaco della città Franco Alfieri, finito in un celebre fuorionda del governatore Vincenzo De Luca: