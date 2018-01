POTENZA – “Voglio ringraziare Salvatore Caiata che sarà candidato con il Movimento 5 Stelle in Basilicata”. Lo dice Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle, annunciando la candidatura del presidente del Potenza Calcio (primo in classifica nel girone H della serie D). “Sono contento – aggiunge Di Maio – che Salvatore, da imprenditore ed esterno a logiche politiche, abbia accettato di mettere la sua esperienza e le sue competenze manageriali a disposizione del nostro progetto per il Paese e per la Basilicata in particolare. L’Italia ha bisogno di persone capaci, che hanno dimostrato di saper fare tanto e bene per il proprio territorio”.

“Scendo di nuovo in campo per il mio territorio – sottolinea Caiata – accettando con entusiasmo l’invito di Di Maio e del M5S a rafforzare l’impegno per la mia terra. La Basilicata merita un’adeguata classe dirigente ed io proverò ad essere il portavoce dei tanti lucani delusi dall’immobilismo di questi anni”.