CAGLIARI – Si è spenta dopo una lunga malattia la senatrice sarda del Movimento 5 stelle Vittoria Bogo Deledda. Aveva 53 anni. Ne dà notizia su Facebook il deputato Alberto Manca, facilitatore per le relazioni interne in Sardegna.

“La Sardegna – scrive Manca – perde oggi una persona estremamente sensibile, dalla grande capacità d’ascolto, una donna curiosa ed appassionata della cultura”.

Bogo Deledda era stata eletta a Palazzo Madama in occasione delle politiche del 2018, nel collegio uninominale Sassari-Olbia. Ora per riassegnare il seggio dovranno essere convocate elezioni suppletive.

“Profondo dolore”, è stato espresso dal capo politico dei 5 Stelle Vito Crimi. “Oggi, dopo una lunga battaglia contro un male incurabile, ci ha lasciati la nostra senatrice. Sono vicino alla sua famiglia e ai suoi cari. Grazie di tutto, Vittoria. Che la terra ti sia lieve”.

Così anche il presidente della Camera, Roberto Fico, che parla di “perdita dolorosa per la nostra comunità”. Per la presidente di Palazzo Madama Elisabetta Casellati, “il Senato perde un rappresentante apprezzato per la sua attenzione al mondo della cultura e una donna di grandi qualità umane”.

Fonte: Ansa