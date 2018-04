ROMA – Quando furono espulsi nel 2016, i 23 militanti ribelli furono accusati dai vertici del Movimento 5 Stelle di aver organizzato una fronda segreta contro l’allora leader a Napoli, l’attuale presidente della Camera Roberto Fico. Dopo vari tentativi di conciliazione intervallati da cause in tribunale, ieri il giudice della settima sezione civile del Tribunale ha posto fine alla vicenda dichiarando illegittime quelle espulsioni e disponendo la loro riammissione nel Movimento.

Roberto Ionta e Salvatore Cinque, i due irriducibili che non hanno accettato mediazioni di sorta, alla fine hanno smentito proprio Fico che un anno fa sosteneva di aver vinto su tutta la linea. In realtà, alla fine, i 23, in un modo o nell’altro sono stati tutti riammessi. I due, che coltivavano qualche chance di vittoria alle comunitarie del partito, facevano parte del gruppo “Napoli libera” collettivo Facebook creato in segreto che secondo i suoi accusatori cospirava per danneggiare proprio Fico, accusato a sua volta di aver influenzato la composizione delle liste.