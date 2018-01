BOLOGNA – Tra i candidati alle parlamentarie del Movimento 5 stelle a Bologna spunta il comico Paolo Maria Veronica. L’attore, che in coppia col collega Roberto Malandrino è stato protagonista di numerosi programmi in televisione, lo ha annunciato in una intervista al Resto del Carlino. Dopo l’endorsment del regista Matteo Vicino e dell’attore Ivano Marescotti a M5s, un altro personaggio televisivo si avvicina al movimento di Beppe Grillo.

Intervistato da Paolo Rosato del Resto del Carlino, Paolo Maria Veronica, 59 anni e una vita spesa tra teatri e tv, ha spiegato di voler scendere in campo con M5s alle parlamentarie:

“Chi meglio di un comico può dare una mano al Movimento 5 Stelle, che da un comico è stato fondato? E allora mi sono detto di provarci, sapendo che le probabilità di farcela sono lo zero virgola zero. Perché c’è gente molto più in gamba e molto più attiva che lavora da anni per il Movimento e che merita di essere eletta”.

Sul perché scegliere il movimento per la discesa in politica, Veronica risponde: