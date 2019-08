ROMA – L’incontro tra M5s e Pd è iniziato il 23 agosto per trovare un programma comune per un governo di maggioranza. Luigi Di Maio dal canto suo fissa il punto fondamentale: tagliare i parlamentari. Dal canto suo l’ex alleato Matteo Salvini, con la Lega estromessa dai giochi, non si arrende: “Farò di tutto per evitare un governo M5s-Pd”.

Le delegazioni si sono incontrate alla Camera, ma le divisioni interne per le due forze politiche non aiutano il dialogo. Oltre al taglio dei parlamentari, sul tavolo ci sono anche la manovra e la scelta del premier.

Andrea Marcucci, presidente dei senatori Pd, si dice “ottimista” all’arrivo all’incontro. Più prudente il dem Graziano Delrio: “Stiamo facendo un tentativo”. Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, presidenti di deputati e senatori 5S, sono arrivati insieme ai loro vice Francesco Silvestri e Gianluca Perilli. I riflettori però sono puntati sui “protagonisti”: Di Maio e Nicola Zingaretti.

Intanto il “pentito” Salvini cerca di ricucire lo strappo che ha creato scatenando la crisi di governo. Il leader della Lega attacca gli ex colleghi di governo: “Veramente volete portare al governo il partito di Bibbiano? Le porte e le vie della Lega sono infinite pur di evitare un esecutivo con Renzi”.

Da M5s invece Alessandro Di Battista prova ad alzare “il prezzo” politico: “Tutti ci cercano, alziamo enormemente la posta”. Mentre Giuseppe Brescia, vicino a Roberto Fico, dice: “Salvini è un traditore, bisogna chiarire che con lui è finita”.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha già manifestato la sua insoddisfazione per come si sono svolte le consultazioni e il tempo a disposizione è poco, dato che da martedì 27 agosto le forze politiche avranno solo 48 ore per resuscitare un governo di maggioranza.