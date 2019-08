ROMA – Con il colloquio tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, parte al Quirinale il secondo giro di consultazioni per la formazione di un nuovo governo in seguito alle dimissioni da presidente del Consiglio presentate da Giuseppe Conte. Intanto si riapre il dialogo tra i 5Stelle e i Dem.

“In presenza del presidente Conte non è mai stata avanzata la richiesta del Viminale per Luigi Di Maio, né dal Movimento 5 Stelle né da Di Maio stesso”. È la mossa di Palazzo Chigi che, poco prima dell’inizio delle nuove consultazioni al Colle, fa ripartire la trattativa. Al punto che il capogruppo dem al Senato Andrea Marcucci afferma entrando al Nazareno, dove Zingaretti ha riunito la cabina di regia del partito: “Sono ottimista, ci sono passi avanti”.

In una nota il M5s spiega: “Bene la chiarezza fatta dalla presidenza del Consiglio circa le false indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. Al contempo, accogliamo positivamente le parole di apertura di alcuni autorevoli esponenti del Partito Democratico sul ruolo del presidente Conte. Sì a un dialogo sul programma e sui temi. Il M5S vuole innanzitutto parlare di soluzioni per il Paese, in una fase che consideriamo delicatissima a seguito dell’apertura di una crisi che ci vede estranei a ogni responsabilità”.

Twitta a proposito di un eventuale governo “giallorosso” anche Roberta Lombardi, portavoce M5S presso il Consiglio Regionale del Lazio, ex parlamentare. “Il Pd dice che il problema nel far nascere un Governo di concretezza sarebbe Di Maio al Viminale. Sono sicura che il nostro capo politico non antepone se stesso al Paese. Non sarebbe da 5 Stelle. Partiamo invece da Conte-2 e le cose da fare per l’Italia”.

“Non mi risulta che la trattativa sia saltata – dice il capogruppo grillino alla Camera, Francesco D’Uva – Si va avanti, una cosa per volta. Che Conte non sia il punto è un grandissimo passo avanti, un’ottima notizia”, aggiunge, facendo riferimento al ruolo del premier. “Se il punto è questo – suggerisce il sindaco di Milano Giuseppe Sala- al ministero dell’Interno metteteci un tecnico”.

Fonti dem però spiegano come “Di Maio continua a rivendicare per sé il ruolo di vicepremier. Così pero’ si riproporrebbe lo stesso schema che ha portato al fallimento del precedente governo”. Le stesse fonti spiegano che, dopo aver fatto sapere di non volere il Viminale, il leader M5S invocherebbe per sé un ministero come la Difesa. (fonte ANSA)