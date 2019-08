ROMA – E’ slittato a mezzogiorno il nuovo vertice sul programma previsto alle 9.30 di sabato mattina tra M5s-Pd e il premier incaricato Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Questo dopo che venerdì, quando sembrava (quasi) fatta, l’accordo per un governo giallo-rosso è sembrato vacillare sulle parole di Luigi Di Maio. Prima del vertice il presidente del consiglio incaricato è salito al Colle per incontrare il Capo dello Stato Sergio Mattarella. In ambienti parlamentari della maggioranza sono intanto emersi timori che Conte stia anche ipotizzano la possibilità di rinunciare al mandato, alla luce delle difficoltà emerse nelle ultime ore.

La frenata, brusca, improvvisa e inaspettata è arrivata venerdì al termine delle consultazioni quando il leader M5s, forzando la mano nell’incontro, aveva consegnato una lista di 20 punti al premier incaricato lanciando un aut-aut ai quasi alleati: “O si approva il programma M5s oppure meglio il voto”.

Confermata anche la consultazione su Rousseau mentre tra le priorità dei grillini non c’è la modifica dei decreti sicurezza. Un’altra ragione di scontro con il Pd, insieme al nodo del vicepremier che sta a cuore a Di Maio. I Democratici, dal canto loro, prima si confrontano increduli, poi replicano con durezza: niente diktat e minacce. Il più netto è proprio il segretario Nicola Zingaretti: “Basta con gli ultimatum inaccettabili o non si va da nessuna parte”. E ammonisce su Twitter: “Patti chiari, amicizia lunga”. Tanto che viene annullato anche un vertice (tenuto segreto) tra lo stesso Zingaretti e Di Maio che era previsto per le 15.

In pochi minuti la tensione schizza, il governo giallorosso è di nuovo in alto mare e sale pure lo spread (il picco a 176 punti, chiude la giornata a 170) mentre la Borsa scende (l’indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,35%). In serata è Conte, che dopo un incontro veloce col Papa ai funerali del cardinale Achille Silvestrini, prova a mettere pace. Lo fa in una nuova riunione a Palazzo Chigi con le delegazioni, senza leader, e rinviando a un’altra in mattinata, per lavorare sul programma.

Si profila ora uno scontro sui decreti sicurezza. Zingaretti, mezz’ora prima di Maio, aveva detto ai giornalisti di aver proposto a Conte che su quei decreti fortemente voluti dalla Lega e benedetti col voto dai 5S, serve “almeno il recepimento delle indicazioni del presidente della Repubblica”. Rilievi su più punti e di peso, da parte del Colle, su cui anche il Movimento apre. Ma “senza modificare la ratio di quei provvedimenti”, aggiunge Di Maio scatenando le polemiche.

In ogni caso per il M5s, restano “imprescindibili” i propri punti programmatici, ora per di più raddoppiati: dai 10 annunciati al Quirinale ai 20 proposti nella sala dei Busti. Su questo Di Maio si esercita anche con grammatica e tempi verbali: “Uso il condizionale perché, in qualità di capo politico, siamo stati molto chiari: o siamo d’accordo a realizzare i punti del nostro programma o non si va avanti”, insiste.

Passano le ore e dal Movimento i toni si placano, fino quasi a rinnegare l’idea di far saltare il banco: “Cambio idea? Chiedere di abbassare le tasse significa cambiare idea? – scrivono in una nota – Ribadiamo: contano le soluzioni, non le poltrone. E qui il punto è un altro: noi vogliamo cambiare veramente il Paese”. Il Pd non si fida fino in fondo e in una nota il partito rilancia chiedendo “un chiarimento sulle dichiarazioni di Luigi Di Maio, al termine delle consultazioni”. Siano “precondizione per proseguire nel percorso avviato negli scorsi giorni”. (Fonte: Ansa)