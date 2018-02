M5s, il programma elettorale di Luigi Di Maio per le elezioni del 4 marzo 2018

ROMA – Via subito 400 leggi inutili, reddito di cittadinanza, pensione minima di 780 euro, una banca pubblica per gli investimenti, riduzione del rapporto debito pubblico/Pil di 40 punti in 10 anni : questi alcuni dei 20 punti del programma presentato dal Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni politiche del 4 marzo.

