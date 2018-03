ROMA – Il programma dei 5 stelle? Non andare al governo. Lo dice una neodeputata proprio del M5S. Sul profilo Facebook di Flora Frate, neodeputata penstastellata, eletta in Campania, residente a Bergamo, appena tre mesi fa, il 17 dicembre 2017, scriveva: “Alle elezioni vinceranno i 5S. Ma il governo si formerà con una grande alleanza tra il Pd e la destra. A questo punto i 5S, che non intendono governare, saranno contenti e così il paese resterà sempre ai soliti noti. Intanto io non so cosa e chi votare”.

I suoi contatti commentano, e lei affonda i colpi nelle risposte: “Io sono lungimirante. I 5S non governeranno, sono un blocco di potere per avvantaggiare gli altri”. E ancora: “Un giorno mi darete ragione. Non cerchiamo sempre di delegare, non ci servono i 5S, ci serve la nostra coscienza”.

Analisi lucidissima e spietata, quella di Flora, che dopo le elezioni ovviamente ha cambiato idea: “È un orgoglio per me – ha scritto l’altro ieri – poter annunciare di essere stata eletta alla Camera dei Deputati col MoVimento 5 Stelle.Io ci ho sempre creduto, anche quando sembrava impossibile”.