Tutti temi di altissima attualità nella congiuntura internazionale che erano presenti sulla piattaforma Rousseau e scelti, votati e infine inseriti nel programma direttamente dagli iscritti al Movimento 5 Stelle. Ma quale programma, quello pre o post elezioni? Sì, perché il primo a febbraio dice una cosa, il secondo a marzo ne dice un’altra, con l’aggravante che nel paradiso della democrazia diretta il cambio di programma non è stato deciso in rete, ma nelle segrete stanze della Casaleggio & Associati. Senza scomodare gli iscritti.

Basta una semplice verifica (l’ha fatta il quotidiano Il Foglio) sui 20 pdf del programma votato online per rendersi conto che non collimano, tutt’altro. E’ sufficiente andare su Internet Archive e e utilizzare la funzione Wayback Machine, quella che risale temporalmente a ogni modifica o cancellatura delle pagine web.

Si scopre che i 20 pdf risultano addomesticati in funzione di una politica meno radicale, terzomondista, filorussa e anti atlantica e più attenta alle ragioni delle alleanze internazionali: niente da dire se non fosse che non le ha votate nessuno. Per cui la Russia non è più tanto amica, la Nato non è più il braccio del neocolonialismo, l’euro non è il responsabile unico dei disastri dell’economia italiana.