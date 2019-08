ROMA – “È bene che lo sappiano gli operatori del settore, chi ogni giorno lavora per la nostra sicurezza. La crisi di governo voluta da Salvini farà saltare la nuova legge a favore della Polizia locale, attesa da trent’anni”. Lo dichiarano gli esponenti del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali di Montecitorio e primo firmatario della proposta di legge, e Carlo Sibilia, sottosegretario all’Interno.

“A settembre sarebbero partite le audizioni in commissione Affari Costituzionali alla Camera per ascoltare tutte le categorie e i sindacati – spiegano – Il MoVimento 5 Stelle aveva già presentato una proposta di legge per dare risposte a chi senza tutele garantisce la sicurezza sul territorio, in ogni comune, e qualcuno nella Lega se l’era pure presa…”.

“A causa di una scelta irresponsabile – concludono – saltano per la Polizia locale, tra le altre nostre proposte, il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e l’istituzione di una specifica classe di rischio equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle forze di polizia statali. Richieste fatte da decenni e finalmente da noi ascoltate. Evidentemente questo al Ministro dell’Interno non interessa e nella sicurezza rimarranno operatori di serie A e operatori di serie B”. (Fonti Ansa).