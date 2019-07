CAMPOBASSO – Arrivano i fondi per il dissesto idrogeologico in Molise, annuncia festoso il Movimento 5 Stelle. Ma sbaglia Regione sulla cartina: quella raffigurata in foto è in realtà la Regione Marche.

A notare lo strafalcione di geografia è il capogruppo di Fratelli D’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, che commenta ironico: “Questa volta il vento del cambiamento ha tirato così forte da spostare addirittura le Regioni. A questo punto speriamo che i fondi arrivino davvero in Molise, nulla togliendo alle Marche…”.

L’errore è spuntato sulla pagina Facebook dei 5 Stelle che in una infografica annunciavano 6 interventi da quasi 4 milioni e 434 mila euro per il Molise. Peccato che la sagoma rappresentata sia quella delle Marche.

Tant’è che i grillini sono poi corsi ai ripari: l’immagine sbagliata è stata prontamente rimossa e sostituita con quella esatta. Questi nel dettaglio i progetti cantierabili e i Comuni che ne beneficeranno:

Castel del Giudice: 385.000 euro per lavori di sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso nell’Area Pip

Duronia: 1.250.000 euro destinati alla frazione ‘Casale’ per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico-idraulico sulla strada comunale

Poggio Sannita: 1.367.223 euro per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico-idraulico in località Castel di Croce-Scalzavacca

San Felice del Molise: 525.000 euro per interventi urgenti di messa in sicurezza di un costone nel centro abitato

Sepino: 775.000 euro per il rifacimento del ponte in località Redealto con sistemazione degli argini e della viabilità

Pettoranello del Molise: 131.853 euro per interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in località Prato e Formitella

Di seguito le due foto, quella errata e quella corretta: