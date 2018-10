ROMA – Il “governo francese pubblica, a spese dei contribuenti, lo spot ufficiale per le #Europee2019 usandomi come ‘uomo nero’ di cui avere paura…. Macron e amici di paura ne devono avere moltissima: nel 2019 li aspetta una primavera dei Popoli che li spazzerà via”. Lo scrive su twitter il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, commentando un articolo in proposito del Giornale.it.

Lo spot, postato nei giorni scorsi sul profilo Twitter del governo francese, ha come titolo ‘A maggio 2019, l’Europa cambierà, voi deciderete in che modo’. Tra le immagini sui temi e le politiche su cui scegliere, compaiono il clima, l’occupazione, l’immigrazione, il futuro dell’Europa ma anche Matteo Salvini e il premier ungherese Viktor Orban.

Particolare interessante, almeno per le cose di casa nostra, in contrapposizione alla foto di Salvini è stata messa un’immagine di una manifestazione a Roma del Pd. Al di là dei commenti sprezzanti di Salvini, che peraltro si candida a rappresentare il composito schieramento dei sovranisti al Parlamento europeo, una fotografia veritiera, quella dei creativi al servizio di Macron, della natura dello scontro che verrà.