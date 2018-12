ROMA – Sì definitivo dell’Aula della Camera alla Manovra targata Lega-M5s. I voti a favore sono stati 313, 70 i contrari. Ma buona parte dell’opposizione ha deciso di non partecipare all’ultimo passaggio: dal Pd a Leu e ieri la scelta era stata annunciata anche da +Europa. Dopo la proclamazione del risultato il premier Giuseppe Conte ha abbracciato i ministri.

Si conclude così l’iter travagliato della legge di bilancio dopo che oggi era scoppiata l’ennesima bagarre per un post sul web del Movimento Cinque Stelle poi sparito, contro l’opposizione. “Siamo sotto attacco – si leggeva sul Blog delle Stelle – Il Governo, la Manovra del Popolo. La Democrazia è sotto attacco. È in corso una delle più violente offensive nei confronti della volontà popolare perpetrata in 70 anni di storia repubblicana”. Addirittura si parlava di un “vero e proprio terrorismo mediatico e psicologico” da parte di “grandi lobby, poteri forti e comitati d’affari”.

L’opposizione è insorta nell’Aula della Camera mentre era in corso la terza e ultima lettura della Legge di Bilancio.