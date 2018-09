ROMA – Maria Elena Boschi sta riprendendo la carriera di avvocato. È quanto racconta Il Fatto Quotidiano in un articolo di Carlo Tecce. L’ex ministro, esperta di diritto societario, oggi deputata del Pd dopo essere stata esponente degli esecutivi Renzi e Gentiloni, ha infatti ricominciato a svolgere la sua professione a Firenze collaborando con lo studio del tesoriere del suo partito.

Quella della Boschi sarebbe la continuazione di un percorso cominciato prima di diventare una delle protagoniste della vita politica italiana. Come ricorda Il Fatto, alla notizia dell’intesa tra Lega e Procura di Genova per la restituzione da parte del Carroccio di 49 milioni di euro a rate da 600mila euro l’anno, Boschi ha twittato: “Ci metteranno più o meno lo stesso tempo di quello che impiegheranno per rimpatriare i clandestini: 80 anni”.