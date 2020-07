Maria Elena Boschi: “Io al posto di Lucia Azzolina? No. Voglio fare il capogruppo di Italia Viva”

Maria Elena Boschi prenderà il posto di Lucia Azzolina? La risposta è no.

Almeno così ha detto Maria Elena Boschi. Almeno questo ha voluto far intendere l’ex ministro del Governo Renzi.

Ospite di Omnibus, Maria Elena Boschi ha infatti smentito di voler diventare ministro dell’Istruzione al posto di Lucia Azzolina:

“Abbiamo supportato il lavoro della ministra Azzolina ma abbiamo chiesto uno scatto in avanti, è fondamentale che le scuole vengano riaperte – ha detto la capogruppo di Italia Viva rispondendo alle domande del giornalista -.

Abbiamo avuto qualche elemento di divergenza sulle risorse, siamo contenti che il governo abbia annunciato un ulteriore intervento da 1,5 miliardi”.

“Io voglio fare il capogruppo di Italia Viva – spiega -.

Il resto è puro chiacchiericco, privo di ogni fondamento.

Non c’è nessun rimpasto in vista. Io non chiedo niente, voglio continuare a fare quello che sto facendo. Ciascuno di noi cerca di dare una mano”.

“Credo – conclude – che ci sia un clima che si è generato per cui, sostanzialmente, si guarda non alla sostanza. Cioè, io vorrei parlare delle nostre proposte quando parlo in parlamento.

E, sinceramente, di come passo le giornate nel mio tempo libero non dovrebbe essere un argomento che ha una valutazione politica”. (Fonte: Omnibus).