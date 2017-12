ROMA – “Ho firmato il mandato per l’azione civile di risarcimento danni nei confronti del dottor Ferruccio de Bortoli. A breve procederò anche nei confronti di altri giornalisti”. Lo annuncia Maria Elena Boschi su Facebook in merito al caso Banca Etruria e le rivelazioni fatte dallo stesso De Bortoli nel suo ultimo libro. “Mi spiace dover adire le vie legali contro alcuni giornalisti, non lo avevo mai fatto prima. Nemmeno in presenza di affermazioni evidentemente diffamatorie. Ma credo che sia ormai necessario farlo perché sulla verità dei fatti si pronunci un tribunale in nome della legge. Perché la legge è uguale per tutti, davvero”.

Nel dettaglio la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio si riferisce a un passaggio dell’ultimo libro dell’ex direttore del Corriere della Sera, “Poteri forti” in cui si rivela che: “Maria Elena Boschi nel 2015, non ebbe problemi a rivolgersi direttamente all’amministratore delegato di Unicredit… chiese a Federico Ghizzoni di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria”. E ancora: “Ghizzoni incaricò un suo collaboratore di fare le opportune valutazioni patrimoniali, poi decise di lasciar perdere”.

In serata Ferruccio Bortoli su Twitter ha replicato: “Mi aspettavo l’annunciata querela per diffamazione, che non è mai arrivata. Dopo quasi sette mesi apprendo che l’onorevole Boschi mi farà causa civile per danni. Grazie“. Pronta la replica della Boschi, sempre su Twitter: “Grazie a Lei, Direttore. Ci vediamo in tribunale, buona serata”.