ROMA – Maria Elena Boschi è ufficialmente scesa in campo avviando la campagna elettorale in Alto Adige, “ma non può farlo da sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio. Abbia la decenza di dimettersi subito dal Governo e di misurarsi con il Paese reale”: a chiederlo è il Movimento 5 stelle.

In una nota congiunta il deputato M5S Riccardo Fraccaro e la candidata a 5 Stelle nel collegio uninominale di Bolzano Filomena Nuzzi attaccano la fedelissima di Matteo Renzi: “La decisione di farsi paracadutare a Bolzano è una gravissima mancanza di rispetto della Boschi nei confronti dei cittadini, che infatti stanno dimostrando di non voler subire questa imposizione da parte di Pd e Svp. Fare per giunta campagna elettorale blindata con l’auto blu e tutti i privilegi da sottosegretaria è un atto assolutamente inaccettabile, degno della peggiore casta politica, e significa disprezzare profondamente il nostro territorio. Faccia come noi che giriamo con le nostre sole forze nelle città, tra le realtà sociali, nelle zone produttive e al fianco dei cittadini confrontandoci a viso aperto con loro. Boschi non può continuare a sfruttare le risorse del Governo per i propri tornaconti, si dimetta da sottosegretaria – concludono Fraccaro e Nuzzo – e ci metta la faccia se ne ha il coraggio”.

A Boschi sono arrivate critiche anche dalla sua maggiore sfidante a Bolzano, la candidata di Forza Italia Michaela Biancofiore, lei sì di Bolzano: “Troppo facile fare campagna elettorale da sottosegretaria con l’auto blu. Frattini all’epoca si dimise e la fece con la sua macchina”, ha detto la deputata di centrodestra, già consigliere della provincia autonoma di Bolzano.

“Sabato scorso sono stato al mercato e mi sono reso conto che la gente riconosce il mio impegno per il territorio”, ha detto Biancofiore, sottolineando che la sua candidatura non è stata “calata dall’alto” ma ha un “forte legame con questa terra”.