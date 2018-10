ROMA – “Un saluto ai lettori di Maxim, spero che non resterete delusi da questo gioco che abbiamo creato insieme per questo nuovo numero”. L’ex ministro delle Riforme Maria Elena Boschi è la protagonista del primo video pubblicitario che lancia l’edizione italiana della rivista maschile americana “Maxim”.

Il video si apre con una chioma bionda che nasconde parzialmente un volto. Poi i capelli si muovono e si scopre Maria Elena Boschi. L’ex ministro delle Riforme, sorridente e in un giardino, poi svela: “Un saluto ai lettori di Maxim, spero che non resterete delusi da questo gioco che abbiamo creato insieme per questo nuovo numero”. In sovrimpressione si legge: “Semplicemente essenziale”.

Ancora non è chiaro di che gioco si tratti. “Maxim”, racconta “La Verità”, dedicherà nel suo primo numero un lungo servizio alla Boschi, con tanto di servizio fotografico. “Una serie di scatti ancora top secret – racconta Francesco Bonazzi de “La Verità” – ma alcuni dei quali, già si sa, in camera da letto”.