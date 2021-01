Maria Elena Boschi querela Travaglio per "Quella faccia rielaborata...". Lui risponde: “Brrrr, che paura”

Maria Elena Boschi ha deciso di querelare Marco Travaglio per l’editoriale “I nuovi transfughi”.

Nell’editoriale Travaglio scriveva:

“Il primo modo di dire del 2021 è ‘avere la faccia come la Boschi’. Sempreché la faccia ampiamente rielaborata che domina le 87 interviste rilasciate nell’ultimo mese appartenga davvero alla deputata renziana che nel 2016 annunciò solennemente il ritiro dalla politica in caso di sconfitta al referendum”.

Maria Elena Boschi, il comunicato dell’ufficio stampa di Italia Viva

“La presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi ha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio il dottor Marco Travaglio in relazione a quanto scritto nell’editoriale “I veri transfughi”, pubblicato ieri su Il Fatto Quotidiano”.

Le parole di Gennaro Migliore

Quando si scade nell’insulto personale, la legittima critica politica perde ogni valore. Solidarietà a Maria Elena #Boschi per l’ennesimo schifoso attacco dei soliti noti. Anche questa volta il silenzio regnerà sovrano o qualcuno avrà un sussulto di dignità?

Maria Elena Boschi ha citato in giudizio il Fatto anche per due articoli del 2016 firmati da Daniela Ranieri.

La reazione del Fatto Quotidiano e di Marco Travaglio

La pec con cui l’avv. prof. Vincenzo Zeno Zencovich ci informa che l’onorevole “intende agire per tutti i danni arrecati dalla pubblicazione dei seguenti articoli” fa riferimento a due pezzi di cinque anni fa. Oggi per il primo sarebbero scaduti i termini. E, se ci vuole fantasia per ipotizzare la diffamazione in un articolo di satira sulla pagina web dell’allora ministra, per il secondo siamo ai confini dell’assurdo: il nome ‘Boschi ’ compare una volta, in un editoriale dedicato a Renzi. La mossa dell’e sponente Iv ha seminato il terrore in redazione: “Brrrr, che paura ”, il commento del direttore. (Fonti: Il Fatto Quotidiano, Twitter)