ROMA – Marianna Madia, ministro uscente per Semplificazione e la pubblica Amministrazione, ha copiato la sua tesi di dottorato: è il responso dell Imt di Lucca che ha svolto un’analisi dalla quale si ricava l’inequivocabile copia/incolla del testo dedicato alla flessibilità del lavoro.

Imt, istituzione accademica pubblica organizzata come scuola di dottorato e centro di ricerca che ha affidato la perizia alla società Resis, in sostanza conferma i sospetti contestati al ministro dal Fatto Quotidiano, ma, in qualche modo, la assolve perché nelle tesi di Economia così fanno tutti, è una pratica comune e accettata.

Nelle conclusioni del rapporto si legge, infatti: “Sebbene questo risulti in qualche modo sorprendente anche per chi scrive, a valle della presente analisi è evidente con chiarezza che il settore disciplinare all’interno del quale la tesi si situa tollera comportamenti che altrove sarebbero definiti inaccettabili senza che questo costituisca un particolare problema”. Assoluzione con giallo, secondo il Fatto Quotidiano.

Ottenuto l’appalto, l’11 ottobre, Enrico Bucci, direttore di Resis, produce la perizia che ammette le copiature della Madia ma la salva, tra le motivazioni la presenza di un contributo originale nella tesi: l’esperimento di economia comportamentale del terzo capitolo, condotto, dichiara la Madia, all’università di Tilburg in Olanda. (Laura Margottini, Il Fatto Quotidiano)

Ma della effettiva presenza della Madia a Tilburg, secondo le indagini del Fatto, non vi sarebbero al momento riscontri. La storia non finisce qui.