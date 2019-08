Mario Cerciello Rega. Scalfarotto (Pd) dagli americani in carcere. Salvini: “Senza parole”

ROMA – “Il Pd va in carcere a verificare che il criminale americano non sia stato maltrattato. Non ho parole”. Così Matteo Salvini su Twitter torna sulla vicenda del carabiniere Mario Cerciello Rega ucciso a Roma, rinviando a un post di Ivan Scalfarotto, deputato del Pd, che racconta di essere stato a Regina Coeli a “verificare le condizioni dei due imputati”.

L’ex sottosegretario ha ricevuto critiche non solo dalla Lega, ma anche dala deputata Pd Alessia Morani che scrive sul suo profilo: “Lo dico con sincerità: non condivido la visita in carcere al presunto omicida di Cerciello del collega Scalfarotto. Ho fatto tante battaglie con Ivan. Ma questa volta non sono d’accordo. Proprio no”.

Il Pd di Milano invece passa al contrattacco con il leader del Carroccio: “Salvini si scaglia contro Scalfarotto, aizzando i propri sostenitori contro il parlamentare. Gli diamo un consiglio: tra moto d’acqua e selfie, si occupi un po’ meno di commentare la cronaca e lavori un po’ di più per garantire la sicurezza”. (fonte Ansa)