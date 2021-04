“Con che coscienza si saltano le liste?”. Così il premier Mario Draghi ribadisce che la priorità del piano vaccinale in questo momento è per gli anziani e i più fragili. Con quale coscienza, si domanda, i più giovani saltano le file “sapendo di lasciare esposti a rischio concreto di morte persone over 75 o persone fragili?”.

In conferenza stampa a Palazzo Chigi, il premier ha quindi bacchettato le Regioni: “Uno può banalizzare e dire: smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, i giovani o ragazzi, psicologi di 35 anni. Queste platee di operatori sanitari che si allargano.

Aggiornamento ore 19.21

Mario Draghi, cosa ha detto su AstraZeneca

“Bisogna seguire le linee guida espresse dal Ministero della Salute e dal Cts. La raccomandazione – ripete – è quella di utilizzare AstraZeneca per gli over60”.

“Ma facciamo attenzione – precisa – il rischio di decesso per Covid 19 è per gli over 75 anni. La priorità è vaccinare prima questa fascia di età: con che coscienza un giovane salta la fila?”.

Il premier poi specifica che “la disponibilità dei vaccini non è calata, anzi sta risalendo. Oggi sono state somministrate 239 mila dosi”, spiega Draghi che si dice fiducioso sugli obiettivi prefissati dal Governo.

Anzi, “non ho dubbi che saranno raggiunti. La disponibilità dei vaccini c’è e permette di vaccinare entro aprile tutti gli over80. Il lavoro procede, il commissario all’emergenza sta facendo bene con le Regioni”, ha chiarito Draghi.

Mario Draghi, cosa ha detto sulle riaperture

Sulle riaperture, però, Mario Draghi non ha una data. “Dipende da contagi e vaccinazioni. Se riduciamo il rischio di morte nelle classi più esposte si riapre tutto con molta più tranquillità. Ho visto Salvini, Bersani e i presidenti di regioni e province. Tutti chiedono le riaperture, è normale. Sono assolutamente consapevole della situazione, uno deve condannare totalmente la violenza ma capisco tutto lo smarrimento e l’alienazione che si ha in questa situazione”.

“Voglio vedere le prossime settimane per parlare di riaperture. Le prossime settimane devono essere di riaperture, ma riaperture in sicurezza. Tanto più celermente procedono le vaccinazioni di categorie a rischio, tanto più celermente potremo riaprire”, aggiunge.

Il ministro del Turismo “Garavaglia dice giugno, magari anche prima. Non diamo per abbandonata la stagione turistica, tutt’altro”. Al ministro “ho chiesto un piano per la riaperture delle fiere e degli eventi. Ce ne sono tante in programma e dobbiamo essere pronti”, ha spiegato.