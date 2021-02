Mario Draghi è salito al Colle per sciogliere la riserva. Puntualissimo alle 19, il presidente incaricato ha raggiunto il capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale con la lista dei ministri.

La Sala Stampa allestita nel Salone delle Feste è stata aperta ai giornalisti a partire dalle ore 18.00. Così come concordato con l’Ordine dei Giornalisti e l’Associazione Stampa Parlamentare hanno avuto accesso le testate sorteggiate come primo “pool” e già presenti nel corso delle Consultazioni.

Governo Draghi, incertezza fino all’ultimo sulla lista dei ministri

I partiti brancolano nel buio sulla composizione della futura squadra di governo. Si rincorrono voci e ipotesi, ma nessuna trova conferma ufficiale.

Le forze politiche fino alla fine sono all’oscuro sugli equilibri della futura squadra, su quale sarà il peso dei tecnici e, di conseguenza, quanti ministri politici – e in quali caselle – completeranno il puzzle.

Di certo il Parlamento sarà chiamato ad esprimere la fiducia al nuovo esecutivo non prima dell’avvio della prossima settimana (si ipotizza nelle giornate di martedì al Senato e mercoledì alla Camera).

Entro la giornata di domani Draghi dovrebbe procedere al passaggio di consegne a Palazzo Chigi con la riunione del primo Consiglio dei ministri.

Governo Conte, l’ultimo Cdm

Intanto, a Palazzo Chigi si è riunito l’ultimo Consiglio dei ministri del governo Conte II, che ha varato il decreto con cui viene prorogato fino al 25 febbraio – e non al 5 marzo, come ipotizzato in un primo momento – lo stop agli spostamenti tra le regioni, cresce l’attesa per le prossime mosse del premier incaricato, Mario Draghi.

Lega dialogante con Draghi

Prosegue la fase dialogante della Lega. “Se ci sono dei temi divisivi si passa ad altro, ma penso che sulla messa in salute e sul piano vaccinale dovranno tutti essere d’accordo, sulla tutela dei posti di lavoro, sull’aiuto vero alle aziende e su uno strumento unico per la cassa integrazione dovrebbero essere tutti d’accordo. Noi aggiungiamo delle proposte”, spiega Matteo Salvini.

Dal Pd nessuna rosa di nomi

Dal Pd si precisa che i dem non hanno “avanzato alcuna rosa di nomi per la composizione del governo”, ma “abbiamo indicato con grande chiarezza quali sono i nostri progetti, le nostre idee, i nostri valori al professor Draghi per l’esperienza che inizia.

Ora aspettiamo, ci rimettiamo nelle mani del professor Draghi e del presidente Mattarella per quella che sarà la squadra di governo. La cosa positiva è che il Pd unito è in campo e pronto a sostenere questa nova sfida”, assicura il segretario Nicola Zingaretti.

Renzi fuori dal governo Draghi

Chi non farà parte della squadra è Matteo Renzi. E’ lo stesso leader di Iv a spiegarlo: “Ho un nome sicuro che non entra nel governo, ed è Matteo Renzi”. Quanto al ‘profilo’ di Draghi, Renzi non ha dubbi: “Un tecnocrate? Draghi è molto politico, più politico di Giuseppe Conte…”. Quindi, l’ex premier osserva: “L’operazione Draghi l’ha costruita il Presidente della Repubblica, che ha detto a tutti i partiti ‘basta discussioni, facciamo i vaccini e spendiamo bene i 209 miliardi del Recovery'”

M5s, il giorno dopo il sì a Draghi

Nel day after del via libera all’appoggio al governo Draghi, il Movimento 5 stelle fa i conti con l’addio di Alessandro Di Battista e il malcontento tra i pentastellati. “A coloro che hanno votato sì” su Rousseau “va il merito di aver provocato l’esodo di persone come Alessandro Di Battista”, scrive su Facebook la senatrice M5s Bianca Laura Granato, secondo cui “non è con la violenza di una votazione collettiva abilmente e sapientemente manipolata che tieni unito un gruppo, è con la coerenza di una azione, di valori etici, di principi. Non è con i soldi”.

“L’esodo è iniziato e purtroppo non si arresterà”, è l’amara previsione. Torna a parlare anche lo stesso Di Battista, che ‘piccona’ nuovamente il futuro governo con la relativa maggioranza: “Il quadro è da film horror”. Rispetto, per la scelta fatta dall’ex parlamentare, arriva da tutto lo stato maggiore M5s. Da Luigi Di Maio a Riccardo Fraccaro fino a Stefano Buffagni. “Conservo i più bei ricordi degli ultimi otto anni. Anche quelli più tristi e difficili. E per questo saremo sempre uniti da un profondo legame”, scrive Di Maio. “Insieme ci siamo presi insulti e applausi, abbiamo condiviso palchi e piazze, al sole e sotto la pioggia, abbiamo lottato e difeso i valori del Movimento 5 stelle. Ieri ha fatto una scelta che rispetto, ma spero e credo che non sarà un addio”, aggiunge il ministro uscente degli Esteri.

Giorgia Meloni non esclude l’astensione

Pronostica una navigazione non tranquilla Giorgia Meloni, che conferma il no all’appoggio al governo, anche se non esclude un voto di astensione da parte di FdI: “Si rischia un compromesso al ribasso e continui litigi. Lo scontro maggioranza-opposizione si porta all’interno del governo: modificando l’ordine degli addendi il risultato non cambia”, osserva.