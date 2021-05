Mario Draghi senza stipendio: zero euro il compenso da Presidente del Consiglio

Mario Draghi senza stipendio: zero euro il compenso come presidente del Consiglio FOTO ANSA

Qual è lo stipendio di Mario Draghi? Quanto guadagna Mario Draghi come Presidente del Consiglio? La risposta è semplice: zero euro. In pratica è senza stipendio e il premier lo sta facendo gratis. Lo si apprende dai dati sull’Amministrazione trasparente, pubblicati, come sempre, sul sito del governo. Il documento, datato 5 maggio 2021, riporta una dichiarazione del capo del governo in cui conferma di non ricevere alcuna cifra per il ruolo chiamato a ricoprire dal 13 febbraio. Lo stipendio Draghi sarebbe dovuto essere di 83mila euro netti all’anno (ovvero 6.700 euro al mese).

Draghi senza stipendio, la dichiarazione dei redditi

Mario Draghi senza stipendio, una scelta anche simbolica, di rispetto per un paese in difficoltà economica a causa della pandemia con molte persone che uno stipendio non ce l’hanno più. Un gesto simbolico insomma, perché Draghi con lo stipendio di Palazzo Chigi ci fa ben poco in effetti. Meglio che quei soldi quindi restino nelle casse dello Stato.

A Draghi quei soldi non servono perché ha un reddito di quasi 600mila euro nel 2019. Spulciando l’ultima dichiarazione dei redditi del presidente del Consiglio – quella del 2020 relativa al periodo di imposta 2019 – Draghi infatti dichiara un imponibile di poco più di 581mila euro, 581.665 euro per l’esattezza. Più una serie di fabbricati sia in proprietà che in comproprietà ma anche terreni in Italia e un immobile a Londra al 100%. Dichiara anche di avere una partecipazione di 10mila euro nella società semplice Serena. Non risulta invece nessuna autovettura, barca o aeromobile di proprietà.

Draghi senza stipendio, sul web non va bene neanche questo

Leggendo i commenti di molti utenti alla notizia di Draghi che ha rinunciato ad essere pagato, emergono due considerazioni. La prima è che ci sono persone che apprezzano il gesto e non aggiungono altro. La seconda invece è che ce ne sono tante altre di persone che scrivono: “Eh capirai, con i soldi a cui ha rinunciato non ci campano manco 10 famiglie”. Magari sono gli stessi che: “Tagliate gli stipendi ai politici e ai calciatori e date da mangiare alle famiglie italiane”. Non si sa bene cosa si vuole…