Massimiliano Fedriga, governatore Friuli Venezia Giulia sotto scorsa per le minacce No vax (foto Ansa)

Massimiliano Fedriga, il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, è dalla scorsa settimana sotto scorta a causa delle decine di minacce ricevute dal mondo No vax.

Fedriga ha ricevuto le minacce dopo essersi espresso più volte a favore della campagna vaccinale. Ora, come racconta il quotidiano di Trieste Il Piccolo, due persone lo accompagnano ovunque.

“Spero – conferma Fedriga – soprattutto per la mia famiglia, che questa situazione possa risolversi nel minor tempo possibile”. Sabato scorso al governatore è stata somministrata la terza dose di vaccino Moderna.

Massimiliano Fedriga sotto scorta, Lega: “Avanti così Max, ti siamo vicini”

“Piena solidarietà e vicinanza al presidente e amico Massimiliano Fedriga che da mesi è in prima linea per far uscire il Paese dall’emergenza. A lui e alla sua famiglia tutto il nostro sostegno. Ogni protesta che degenera in minacce e violenza va condannata senza se e senza ma. Avanti così, Max”. Cosi i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

Serracchiani (Pd): “Basta clima d’odio”

“Al Presidente Fedriga la vicinanza e la solidarietà delle deputate e dei deputati del Pd. E’ intollerabile che chi si prodiga per tutelare la salute della propria comunità e garantire la ripresa dell’economia sia minacciato e costretto a vivere sotto scorta. Basta con questo clima d’odio alimentato da gruppi no vax”. Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera nonché ex governatrice della Regione.

Oltre alla Serracchaini sono arrivati attestati di stima e di solidarietà da tutto il mondo politico, sia di centrodestra, sia di centrosinistra.