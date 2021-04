Massimiliano Fedriga: la moglie Elena Sartori, i figli, la laurea in Scienze della comunicazione, la Lega, il Friuli...

Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, una moglie e due figli, è ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 22 aprile, di Oggi è un altro giorno, su Rai 1.

Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli e della Conferenza delle Regioni

Nato a Verona il 2 luglio del 1980, 40 anni e segno zodiacale Cancro, Massimiliano Fedriga è stato eletto presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 3 maggio 2018.

Dopo il diploma di liceo classico si è laureato in Scienze della comunicazione a Trieste e ha quindi conseguito un Master in gestione e analisi della comunicazione, andando ad occuparsi di consulenza su marketing e comunicazione.

La sua iscrizione all’allora Lega Nord risale al 1995. Negli anni ne è diventato membro del Consiglio Nazionale, con sede a Trieste, e poi del Consiglio Federale, con sede a Milano.

Dal 2003 è segretario provinciale della Lega. Dal 2008 al 2018 è stato deputato. Nel 2011 è stato candidato della Lega Nord per la carica di sindaco di Trieste,

Nel 2014 è stato eletto per la prima volta capogruppo del partito alla Camera dei deputati e poco viene eletto segretario nazionale della Lega Nord Friuli Venezia Giulia.

Eletto presidente della Regione Friuli Venezia Giulia il 29 aprile 2018, con il 57,09% dei voti, lascia la Camera dei deputati per incompatibilità. Il 9 aprile 2021 viene eletto all’unanimità Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Massimiliano Fedriga: la moglie Elena Sartori, i figli

Massimiliano Fedriga è sposato e ha due figli. Ha conosciuto la moglie, Elena Sartori, nel 2008. Lei è originaria di Pordenone e triestina di adozione.

Elena Sartori studiato prima a Gorizia e poi a Trieste, dove ha trovato lavoro. Laureata in Relazioni pubbliche e specializzata in Marketing turistico e congressuale, ha prima lavorato per una azienda che produceva laser medicali e ora per il Fai, come referente regionale.

Elena Sartori e Massimiliano Fedriga hanno due figli: Giovanni e Giacomo.