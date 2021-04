Chi è Massimo Garavaglia, famiglia, età, carriera politica, moglie e figlie del ministro del Turismo ospite nella puntata di mercoledì 14 aprile a Oggi è un altro giorno.

Nato a Cuggiono (Milano) l’8 aprile 1968, sotto il segno dell’ariete, Massimo Garavaglia ha da poco compiuto 53 anni. Lombardo e leghista di lungo corso, è stato eletto per la prima volta tra le fila del Carroccio nel 2006 come deputato. Dal 1999 al 2009 è stato inoltre sindaco, per due mandati, nel suo comune di residenza, Marcallo con Casone.

Massimo Garavaglia, carriera politica

Eletto deputato nel 2006 per la Lega Nord, alle successive elezioni politiche del 2008 (XVI Legislatura) Garavaglia approda in Senato, diventando il senatore più giovane della storia della Repubblica Italiana.

Durante la legislatura ricopre l’incarico di Vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato. Il 4 dicembre 2011 è nominato Presidente della Commissione Economia del Parlamento del Nord.

Alle elezioni politiche del 2013 (XVII Legislatura) è nuovamente eletto al Senato.

E’ stato anche assessore della Regione Lombardia con la giunta Maroni, con delega all’Economia, Crescita e Semplificazione.

Alle politiche del 2018 la rielezione alla Camera dei deputati e il 12 giugno diventa Viceministro dell’Economia nel Governo Conte I, formato da Lega e 5 Stelle.

Dal 13 febbraio 2021 è ministro del governo Draghi, con delega al Turismo.

Massimo Garavaglia, vita privata, moglie e figlie

Sposato con Marina, sua compagna di liceo, e padre di due ragazze, Garavaglia ha natali semplici, papà operaio e mamma casalinga. Ma dopo la maturità scientifica ha portato a casa due lauree: una in Economia alla Bocconi l’altra in Scienze politiche alla Statale, inanellando anche una serie di corsi di formazione.

Consulente aziendale specializzato in controllo di gestione, qualità e sistemi informativi, è stato anche membro dal 2013 del consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e prestiti in rappresentanza del settore delle regioni.

Convinto assertore della flat tax, ha più volte sottolineato la necessità di intervenire in particolar modo abbassando le tasse “in modo mirato su settori specifici come per esempio il turismo, gli alberghi, i ristoranti”.