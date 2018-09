ROMA – “Masturbarsi in pubblico non è più reato, come deciso dal governo di centrosinistra nel 2015. Risultato: un 28enne albanese che si era esibito davanti a una ragazzina non avrà conseguenze penali ma solo una multa, come riportato dal Gazzettino di Venezia pochi giorni fa. È un altro regalo del Pd agli italiani a cui cercheremo di rimediare”: lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Scriverò subito in questo senso al ministro della Giustizia: giù le mani dalle donne e dai bambini!”.

