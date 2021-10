Mattarella cerca casa a Roma per l’addio al Quirinale e concede un selfie con l’inquilina

Sergio Mattarella cerca casa e va a visitare un appartamento come una persona qualunque, con grande sorpresa per l’inquilina. E’ accaduto a Roma, in un appartamento della zona Nord-Est della città.

Il presidente Mattarella cerca casa

Il presidente della Repubblica, racconta il Corriere della Sera, accompagnato dalla figlia, si è presentato in un appartamento di 120 metri quadrati vicino al centro storico, tra Villa Borghese e Villa Ada, a due passi dal palazzo della Zecca dello Stato.

Un “appartamento bello ma non propriamente ‘di pregio'”, riferisce il Corriere della Sera, grande ma non grandissimo, in una zona centrale ma non nel centro storico, in quello che le agenzie immobiliari definiscono un “palazzo signorile”: un appartamento con salone, cucinino, due bagni e tre camere da letto, non distante dalla casa di uno dei figli del presidente.

E se la scelta di rivolgersi direttamente, semplicemente, ad una agenzia immobiliare e di visitare di persona l’appartamento senza richiedere particolari misure di privacy rientra nello stile da ‘uomo comune’ a cui il presidente Mattarella ha abituato gli italiani, la scelta di visitare una nuova casa (nuova rispetto a quella al Quirinale) è un chiaro segnale che di un nuovo mandato il capo dello Stato non ne vuole sapere.

Il selfie con l’inquilina della nuova casa del presidente

Originario di Palermo, il presidente della Repubblica ha lì la propria residenza e così a Roma ha scelto di visitare un appartamento in affitto, attualmente abitato da una giovane donna e dal suo compagno, che lasceranno la casa per dicembre, proprio nel momento in cui, scaduto il settennato, Mattarella dovrà lasciare il Quirinale.

La giovane inquilina ha aperto la porta di casa dietro invito del proprietario che attendeva un nuovo possibile affittuario e si è vista davanti il capo dello Stato. Gli ha anche chiesto un selfie, a cui Mattarella non si è negato, sempre – giustamente – con la mascherina indosso.