ROMA – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prende atto, al secondo giro di consultazioni, dell’impasse dei partiti nel trovare un accordo per la formazione di un nuovo governo.

“Attenderò alcuni giorni per decidere come procedere per uscire dallo stallo”, ha dichiarato il capo dello Stato: in mattinata aveva incontrato al Quirinale i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati, e con il capo dello Stato emerito Giorgio Napolitano.

“Dall’andamento delle consultazioni di questi giorni emerge con evidenza che il confronto tra i partiti politici per dar vita in Parlamento a una maggioranza che sostenga un governo non ha fatto progressi”, ha premesso, rinnovando l’invito ai partiti a fare presto anche in considerazione del contesto internazionale e dell’acuirsi della crisi siriana.

“Le attese dei concittadini i contrasti del commercio internazionale, le scadenze importanti e imminenti in Europa, l’acuirsi delle tensioni internazionali in aree non lontane da Italia richiedono che si sviluppi e si concluda positivamente il confronto tra i partiti”, ha concluso. Tutti gli analisti politici concordano, a questo punto, su una pausa di riflessione (ma solo qualche giorno, si sussurra mercoledì 18 aprile) prima di affidare l’incarico e far uscire allo scoperto i leader